Автомат Калашникова – история с 1947 до наших дней

Автомат Калашникова под средний патрон 7,62х39 мм был разработан Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в 1947 году. Принят на вооружение в 1949 г и выпускался до 1959 г., поставлялся в армию под индексом ГРАУ-56-А-212. Поскольку автомат был разработан в 1947 году и являлся прототипом АК-46, его часто называют АК-47.

Автомат Калашникова — самое массовое и популярное оружие в мире. За 60 лет в мире было изготовлено более 70 миллионов автоматов Калашникова и модификаций. Это примерно пятая часть всего производимого в мире стрелкового оружия, а ближайшим конкурентом автомата Калашникова был автомат американского производства в США, выпущено около 8 миллионов штук.

История создания

Предпосылкой к созданию автомата Калашникова стала Вторая мировая война, в ходе которой появились немецкий автомат StG-44 под патрон 7,92х33 мм и американский полуавтоматический карабин М1 под патрон 7,62х33 мм, который был поставлен на вооружение СССР по ленд-лизу. Военные и конструкторы оценили положительные стороны автоматов и винтовок под промежуточные патроны и дали толчок развитию отечественного оружия под промежуточные патроны.

Слегка забегая вперед. Советский промежуточный патрон 7,62х39 мм был разработан конструкторами Б.В.Семиной и Н.М.Елизаровой в ОКБ-44 в ноябре 1943 года. Первоначально калибр патрона был 7,62х41 мм, но впоследствии он был укорочен. Производство промышленного патрона было налажено в 1944 году. Новый патрон занял нишу между пистолетными и винтовочно-пулеметными патронами. Промежуточный патрон получил множество преимуществ при минимальной потере ТТХ. Так новый патрон стал меньше, намного легче, эффективен при стрельбе по живой силе противника на дистанции до 700-800 метров, меньше отдача. Так вес патрона 7,62х39 мм составляет 16,2 грамма, а винтовочно-пулеметного патрона 7,62х54 весит 24,7 грамма. Разница в весе почти 9 грамм, что на 60% легче.

Благодаря появлению более компактного и менее мощного патрона под этот патрон были изготовлены новые образцы. Так что новое оружие изначально получилось компактным и легким по сравнению с оружием с патронником 7,62х4 м. Новое оружие под промежуточный патрон считалось эффективным на дистанциях 400-800 метров. На смену новому оружию пришли пулеметы ППШ, прицельная дальность ППД которых не превышала 200-300 метров. Это делало его более эффективным, чем пистолет-пулемет, с дальностью стрельбы 200-300 метров. Снижалась и роль винтовочных патронов — часто бойцам не нужны были винтовки и пулеметы повышенной мощности и с большой отдачей.

В результате под средний патрон появились автомат Калашникова-АК, ручной пулемет Дегтярева-РПД и самозарядный карабин Симонова-СКС. В Советском Союзе автомат Калашникова заменил карабин СКС в течение 10-15 лет.Поскольку у АК была более высокая скорострельность, в современных военных конфликтах доминируют полуавтоматические винтовки с дальностью стрельбы 600-800 метров. Пулемет РПД на 10-15 лет незаслуженно заменил автомат Калашникова под патрон 7,62х54 мм за счет унификации пулеметов.

первый советский автомат АС-44 под промежуточный патрон 7,62х41 мм создал Алексей Иванович Судаев (создатель пистолета-пулемета Судаева). Автомат выпускался небольшими партиями для войсковых испытаний, но, несмотря на его достоинства и недостатки, военные после доработок хотели заполучить автомат себе, но в связи со смертью А. И. Судаева дальнейшие работы по доработке были прекращены. Автомат АС-44. После смерти А.И. Судаева назначили на новый конкурс на разработку автоматов, винтовок и пулеметов под промежуточные патроны. В ноябре 1946 года М.Т.Калашников представил свой автомат. Соперниками Калашникова были автоматы Баркина и Дементьева.

Первый образец АК-46 визуально отличался от АК-47 — имел разрезной предохранительный рычаг и переводчик огня, рукоятка взведения затвора находилась слева. Военная комиссия должна была переместить рычаг взведения на правую сторону, соединить переводчик огня с предохранителем и разместить его с правой стороны автомата, чтобы избавиться от выступа автоматики с левой стороны. После финиша на втором конкурсе автомат Калашникова был признан непригодным. Несмотря на приговор, Калашников вместе с конструктором Зайцевым доработали автомат на Ковровском заводе, при этом доработка некоторых механизмов была заимствована у других автоматов, участвовавших в конкурсах, таких как АБ-46/ТКБ-415 и раннее оружие. Этические нормы заимствования технических решений у других образцов отнюдь не запрещались, а даже поощрялись, ведь армия хотела видеть удачный образец оружия, в котором все эти технические решения были учтены. Несмотря на отказ от АК-46, Калашников обратился за помощью к армии, с которой воевал во время Великой Отечественной войны, чтобы получить возможность представить военную комиссию новую модель своего автомата. Зимой 1946-1947 годов комиссии были представлены автоматы Дементьева КБП-520, Булкина ТКБ-415, Калашникова КБП-580. Комиссия в очередной раз забраковала все автоматы, но отметила, что автомат Калашникова самый надежный, но имеет низкую точность, а автомат Булкина ТКБ-415 имеет хорошую точность, но низкую надежность. Несмотря на отрицательную оценку автомата, автомат Калашникова было решено принять на вооружение, а проблему кучности отложить на другое время, таким образом вооружив армию автоматами.

В 1947 году было принято решение наладить производство автоматов Калашникова на заводе в Ижевске (позже на оружейном заводе в Туле). После войсковых и полигонных испытаний в 1948 году две модификации АК были приняты на вооружение Советской Армии под обозначением «7,62-мм автомат Калашникова» -АК и «7,62-мм автомат Калашникова со складным прикладом» -АКС. В 1949 году М.Т. Калашников был удостоен Сталинской премии первой степени за создание АК.

Автомат получился «полусырым», потому что были нарекания на точность и работу в разных климатических условиях, стали меняться конструкция и производство. В начале 1950-х годов у АК-47 появился «конкурент» конструкции Германа Коробова — автомат ТКБ-417. Автомат Коробова был точнее, легче и дешевле в производстве. Тем не менее, Калашников исправил недостатки своего автомата и представил модернизированный вариант АК, который был принят на вооружение в 1959 году как «модернизированный Калашников 7,62 мм»-АКМ.

Что было первым – патрон или автомат?

АК — оружие, рассчитанное на конкретные боеприпасы. В 1943 г конструкторы Н.М Елизаров и Б.В Сёмин быстро создали советский вариант промежуточного патрона, более мощный, чем пистолетный, но не такой крупный и мощный, как винтовочный. Через год В.А Дегтярёв сконструировал пулемет РД-44 (впоследствии РПД-44), стрелявший этим промежуточным боеприпасом. В 1945 году в части Красной Армии стал поступать самозарядный карабин Симонова (СКС), также использовавший средний патрон, а в 1949 году на вооружение был принят автомат Калашникова АК-47. В середине 60-х РПД стал заменять новый автомат Калашникова (РПК), работающий по тому же принципу, что и автомат.



Советские патроны: 7,62х54 винтовочный, 7,62х39 средний (промежуточный) и 7,62х25 пистолетный.

Автомат, сделанный сержантом для рядовых

Калашников любил повторять фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Я служил и всегда помнил, что солдат академиев не кончает». В 1941 году будущий конструктор воевал на фронте, ушел из окружения и поэтому не понаслышке знал, что значит быть солдатом и насколько пехотинец зависит от надежности своего оружия. Перед принятием на вооружение АК успешно прошел следующие испытания:

замачивание в болотной жиже и ведение огня после выдержки;

«купание» в песке (сначала его волокли по специальной песчаной насыпи за ствол, потом за приклад);

бросание с высоты на цементный пол (из разных положений);

Стрельба после обледенения.



В мире не так много автоматов, с которыми можно вот так выйти из-под воды и сразу начать стрелять.

Очень дешёвый автомат

Изначально автомат Калашникова задумывался как очень дешевый в производстве. Именно поэтому значительная часть его деталей изготавливается штамповкой — самым дешевым и массовым методом обработки металла. Кроме того, значительная часть компонентов со временем заменена на износостойкий пластик. В США цена АК российского или болгарского производства достигает 450-600 долларов, а самодельного пакистанского — 70-150 долларов, но никто не может гарантировать, что он не выйдет из строя после первой сотни выстрелов. В Афганистане самодельный АК можно купить за 10 долларов$.

Характеристики АК-47

Характеристика Параметр Калибр 7,62 мм Режимы ведения стрельбы индивидуальный/автоматический Длина оружия 87 см Длина со штыком 107 см Емкость магазина 30 патронов Вес без патрона 4,07 кг Вес с загруженным магазином 4,7 кг Эффективная дальность стрельбы 650 м Скорострельность оружия 660 выстрелов в минуту Эффективная дальность выстрела по фигуре 550 м Нарезы в стволе 4 шт с шагом 240 мм Используемый патрон 7,62 х 39 мм Начальная скорость 715 м/с

Автомат Калашникова был создан в сороковых годах 20 века. Поначалу слабым местом была кучность огня. Однако в то время это не считалось самой важной характеристикой. Автомат с момента создания имел отличную надежность, безотказность, гарантированный ресурс, механическую прочность и другие. Это оружие было одним из лучших в мире.



АКМ и АКС-74У

Работы по совершенствованию оружия не прекращались, и в новых моделях была решена проблема с кучностью. Например, АКМ показал рассеивание 64 см по вертикали и 90 см по горизонтали при стрельбе на 800 м. Для АК-74 эти характеристики 48 и 64 см.

Если стрельба ведется одиночными выстрелами из положения лежа, то хороший стрелок может легко поразить фигуру в голову на дистанции 100 м, в пояс или бег — на дистанции 350 м. Если на дистанции 800 м учитывается, то для поражения бегущей фигуры требуется 4 одиночных выстрела, а короткими очередями — по 9 выстрелов.

В этом оружии используется стандартный магазин на 30 патронов. Он двухрядный. Использование пулеметов, вмещающих 40 или 75 патронов калибра 7,62, доступно для секторного или барабанного варианта. Также доступен магазин на 45 патронов калибра 5,45 мм. Магазины для этого автомата отличаются высокой надежностью и безупречной подачей патронов.

В нем используется прицельное приспособление, состоящее из прицела, расположенного в центральной части оружия, и мушки. Прицел предназначен для стрельбы на дальность до 800 м. Мушка расположена над передней частью ствола и защищена с боков. Его можно крутить по мере необходимости, чтобы настроить нормальный бои. В некоторых моделях возможна дополнительная установка ночного прицела или оптического прицела на специальном креплении.

Автомат АК-47, самый известный представитель этого семейства оружия, с годами постепенно выявил ряд недостатков, работа над которыми привела к появлению новых образцов оружия.

Одной из проблем было использование в его конструкции металлических деталей — из-за этого автомат получился слишком массивным. Запирание происходит за вырезы стальной коробки, а не за отросток ствола, как в более современных моделях. Разборная ствольная коробка не позволяет использовать современные крепления для обвеса, что снижает возможности эффективной стрельбы.

Производитель постоянно работает над совершенствованием этого оружия. В АК-12 используются более современные конструктивные подходы. Например, здесь при открытии ствольной коробки шарнир поднимается вверх и выдвигается вперед. Его конструкция позволяет установить планку Пикатинни, на которую можно крепить прицелы и другие виды нательного оборудования.

Эта модель почти такого же веса, как и предыдущая модель, но имеет все необходимые доработки, определяемые текущим уровнем развития оружия.

Как создавались АК-47 и АКС

После второго тура, состоявшегося в 1946 году, комиссия вынесла решение о том, что ни один из автоматов, представленных на конкурс, даже после доработок не соответствовал требуемым характеристикам.

по ТТХ автомат, созданный конструктором Булкиным, был наиболее близок к необходимым требованиям. Однако в силу простоты и доступности производства, а возможно, и по каким-то другим причинам автомат Калашникова было решено доработать.

Для доведения оружия до требуемых характеристик в Ижевск был направлен конструкторский коллектив Калашникова-Зайцева. Тогда на ижевском оружейном заводе трудилась группа известных немецких конструкторов.

Среди них был знаменитый Хуго Шмайссер, в свое время спроектировавший множество моделей автоматического и штурмового оружия. Его оружие успешно применялось Вермахтом на различных фронтах Второй мировой войны.

Неизвестно, сотрудничали ли немцы с создателями нового автомата, но он сильно отличался от представленного ранее.

Сам автомат изначально выпускался с деревянным прикладом. Однако он был неудобен для спецподразделений, в первую очередь из-за длины оружия, поэтому для них была изготовлена ​​модификация, уменьшающая габариты изделия.

Деревянный приклад заменили на металлический, причем последний стал складным. Эта модификация оружия получила название складной автомат Калашникова (АКС). С этим оружием можно было идти в бой сразу после прыжка с парашютом, не разворачивая приклад.

Конструкция и принцип действия автомата Калашникова

Об истории создания легенды мы рассказали, теперь разберемся, какие конструктивные особенности имеет автомат, а также каков его принцип работы. В первую очередь рассмотрим основные узлы модели и его механизмы:

приклад, ствол со ствольной коробкой и установленными на нем прицельными приспособлениями в виде неподвижной мушки и регулируемого целика;

съемная крышка ствольной коробки с кнопкой быстрого сброса;

затворная рама с газовым поршнем;

газовая трубка со ствольной накладкой;

спусковой механизм;

затвор;

магазин;

цевье;

штык.

В основе АК-47 газовый двигатель — уникальная деталь конструкции, благодаря которой происходит автоматическая перезарядка. Чтобы понять, как работает система, рекомендуем ознакомиться со следующим алгоритмом:

Фаза стрельбы. Сначала стрелок нажимает на спусковой крючок, в результате чего ударник попадает в начальный слой патрона и воспламеняет порох в патроне. Существует огромное количество энергии, большая часть которой воздействует на пулю. Однако некоторое количество пороховых газов поступает в газовую камеру — небольшое ответвление от канала трубки. Там энергия начинает действовать на поршень. Этап извлечения израсходованной гильзы. При воздействии на поршень пороховые газы открывают затвор, а также приводят в действие выбрасыватель — специальный механизм, предназначенный для выброса стреляной гильзы. Как только использованный снаряд выбрасывается, затвор закрывается на три боевых упора, а боек снова принимает исходное (боевое) положение. В этот момент он не сможет открыть камеру, даже если вы очень постараетесь. Этап подачи нового боеприпаса. Поскольку все патроны в магазине находятся под действием пружины, новый снаряд вставляется сразу после вылета из патронника стреляной гильзы. Для этого в конструкции оружия предусмотрена специальная система, в простонародье называемая «забирателем». Как только снаряд попадает в патронник, оружие снова становится готовым к стрельбе.

Хотя фаза перезарядки кажется довольно долгой, на самом деле она занимает всего несколько миллисекунд. Так, если стрелок все это время держит курок в нажатом положении, пулемет стреляет длинной очередью. Однако такой способ стрельбы не слишком эффективен, поэтому армейцы стараются удерживать «лепесток» не более 0,5 секунды — автомат сделает 3–4 выстрела. В более поздних модификациях АК можно было менять режим стрельбы (одиночный, автоматический или по 3 выстрела).

Возможна ли установка штык-ножа на автомат Калашникова

Установка штык-ножа на первых моделях АК-47 не предусматривалась. Этот факт косвенно доказывает участие немецких конструкторов-оружейников в работе над оружием.

дело в том, что во время Второй мировой войны нацистское вооружение не предусматривало возможности крепления дополнительного острого оружия. Немецкий пехотинец должен был уметь пользоваться своим оружием так, чтобы поразить противника пулей.

Солдаты-пехотинцы просто не были обучены рукопашному бою.

Однако в дальнейшем АК получил клинок длиной в двести миллиметров, который крепился к газовой камере. Он обладал двойным лезвием и долом.

С появлением АКМ изменилась и конструкция дополнительного вооружения.

Вместо двойного лезвия появилось одинарное лезвие с напильником с другой стороны.

Длина лезвия уменьшена до 150 миллиметров. Сам штык-нож получил больше возможностей для использования в хозяйственной сфере для нужд солдат.

Сборка и разборка

У большинства граждан России, посещавших занятия по ОБЖ, процесс сборки и разборки автомата Калашникова не должен вызывать особых затруднений. А учитывая, что концерн и по сей день старается придерживаться устоявшихся традиций, алгоритм действий не будет отличаться, даже если речь идет о разборке новой версии (максимум, что потребуется, это дополнительно открутить ДТК). Итак, вот небольшая инструкция по разборке АК-47:

Отсоедините магазин боеприпасов. Проверяем, остался ли патрон в магазине (дергаем затвор). Нажимаем на курок «лепесток» и делаем контрольный спуск. Вынимаем пенал с обратной стороны приклада. Выбиваем шомпол. Снимаем крышку ствольной коробки. Вынимаем возвратный механизм. Снимаем затворную раму с затвором. Отсоедините затворную раму от затвора. Снимите газовую трубку с накладкой.

Автомат Калашникова, несомненно, лучший образец стрелкового оружия, произведенный в СССР. Именно он послужил прототипом для производства современных высокоточных стрелковых агрегатов, танковых пулеметов и гражданских охотничьих карабинов. И хотя старый АК образца 1947 года уже сильно устарел, он до сих пор состоит на вооружении во многих странах, что говорит о том, что в это время ни одна страна не была способна производить столь простой и надежный автомат.

Автомат Калашникова — Плюсы и минусы

Несмотря на то, что АК-47 — легендарное оружие, зарекомендовавшее себя с лучшей стороны во многих войнах и вооруженных конфликтах 20 века, нельзя сказать, что эта устаревшая модель лишена недостатков. Однако нельзя забывать и о положительных качествах, актуальных даже после 70 лет службы:

АК-47 — один из самых надежных автоматов в мире, работающий в суровых погодных условиях. Модель сильно устарела по сравнению с современными европейскими аналогами. Благодаря относительно небольшому весу и небольшим габаритам пользоваться АК-47 очень удобно. Варианты тюнинга. К сожалению, модификация старого АК-47 ограничивается установкой оптики. Универсальный патрон. В АК-47 используются боеприпасы, подходящие для стрельбы из пулемета и даже винтовки. Эффективная дальность огня. Пуля начинает резко терять скорость уже после первых 50 метров. Простая конструкция. Автомат не требует тщательного обслуживания, но разобрать его при необходимости может даже школьник.Нет возможности использования патронов с повышенной пороховой загрузкой (за счет газовой камеры).

Интересное сравнение американского AR-15 и К.

Так что АК-47 все же вполне годное оружие для боевых действий. Однако он постепенно выводится из эксплуатации по мере появления улучшенных современных аналогов. Взять тот же АК-15, который не только имеет улучшенные ТТХ, но и поддерживает установку различных «обвесов» (там сразу три кронштейна крепления).

Сколько стоит автомат Калашникова

Существует множество различных версий, в той или иной степени копирующих это оружие. Для сравнения цен можно уточнить стоимость наиболее распространенных экземпляров последней версии — АК-12:

Охолощенный вариант можно приобрести за 35000 руб. АК-ТР3, предназначенный для охоты, стоит 69 000 рублей. Учебная версия АК-12СУ имеет цену 19 900 рублей.

Здесь указаны ориентировочные цены, которые могут отличаться от розничных цен.

Где законно продается автомат Калашникова

Те виды оружия, которые разрешены для гражданского использования, можно приобрести в специализированных магазинах, имеющих соответствующую лицензию. Они также продаются в Интернете.

Ответственность за незаконный оборот оружия

На лиц, незаконно приобретших боевую версию автомата Калашникова, распространяется УК РФ. Статья 222 гласит:

Незаконно приобретать в любой форме: путем покупки, получения в дар, с уплатой долга, путем обмена или любым другим способом. Если человек нашёл такой экземпляр и оставил себе, это также будет наказуемым деянием. Вы не можете хранить, носить или перевозить такое оружие где бы то ни было. Запрещается продавать или иным образом передавать боевой автомат другим лицам. За такие нарушения можно получить лишение свободы до 3 лет, принудительные работы до 4 лет, штраф до 80 000 рублей и обеспечение доходов государства на срок до трех месяцев.

Если эти действия были совершены по предварительному сговору или группой лиц, суровость наказания увеличивается. Если действия совершены организованной группой, то наказание станет еще более суровым. Несанкционированная продажа гражданского оружия является уголовным преступлением. Если лицу попадет в руки рассматриваемое в этой статье УК оружие, оно вправе добровольно сдать его правоохранительным органам. Если оно было изъято при производстве следственных действий, это не может считаться явкой с повинной.

Автомат Калашникова за годы своего существования приобрел огромную популярность. Выпускаются гражданские аналоги этого оружия, сохранившие внешнее сходство и основные характеристики оригинальных образцов. Они доступны для легальной покупки и использования в быту.

Оригинальность в цене

Как известно, цена товара определяется спросом и предложением. С одной стороны, спрос на автоматы Калашникова остается высоким. В начале 2017 года гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко признал, что предприятиям концерна пришлось перейти на трехсменный режим из-за увеличения экспортных заказов. Он также заявил, что только с 2015 по 2017 год спрос на огнестрельное оружие вырос в четыре раза.

Но с другой стороны, предложение постоянно растет благодаря непрерывному «клонированию». Особенно на черном рынке, где подлинность приобретаемой продукции не так важна. Именно поэтому цена автомата от страны к стране и от поставщика к поставщику в зависимости от характеристик, производителя и состояния может различаться в несколько раз.

По оценке журнала Foreign Policy, торговцев оружием в Афганистане, куда во время войны хлынуло оружие, можно купить всего за 10 долларов. Впрочем, это скорее миф, как и то, что в некоторых штатах АК дешевле курятины. Более реалистичны оценки корреспондента китайского агентства Sina, который выяснил, что пакистанские изделия кустарного промысла наименее ценятся на черном рынке Афганистана. Из-за отсутствия системы контроля качества при производстве такое оружие может выйти из строя после нескольких выстрелов, поэтому за него не дают больше 200 долларов. Но меньше чем за 50 $ его никто не продаст.

Выпущенные в Венгрии, Египте, Польше, Румынии и Югославии дубликаты — например, АИМС, Тантал или Застава — более надежны и поэтому дороже. Их цена колеблется от 300 до 350 долларов. А вот за китайского близнеца автомата Калашникова — Тип 56 — уже можно получить около 400 долларов.

За 70-350 долларов, по данным РИА Новости, в США можно купить автомат Калашникова или его подобие. Примерно за такие же деньги Россия официально продавала автоматы в начале 2000-х. Например, по соглашению 2005 года с Каракасом Москва получила 38,6 миллиона долларов за 100 тысяч автоматов АК-103.

Наиболее популярен в США автомат Калашникова с патронником 7,62х39 мм — в зависимости от страны-производителя он сегодня в совершенно новом состоянии будет стоить около 600-700 долларов, отмечает телеканал «Звезда». Версия под патрон 5,45х39 мм с полимерным корпусом от Magpul будет стоить чуть дороже — ровно тысячу.

При этом американцы с особым уважением относятся к российским К. Более того, экземпляры, ввезенные из России еще до введения санкций, могут стоить почти в два раза дороже.

Самые дорогие автоматы Калашникова и аналоги, по данным Foreign Policy, находятся в Индии — их цена там может достигать 3,8 тысячи долларов. Однако вскоре эта цифра может измениться. Ведь в начале марта 2019 года в индийском городе Корва был открыт завод по производству АК-203, и, по некоторым данным, Нью-Дели уже получил из Москвы 50 000 этих автоматов. А это значит, что доступность оружия на внутреннем рынке увеличится, что потянет цену вниз.

В России, судя по объявлениям в Интернете, купить модернизированный автомат Калашникова можно не менее чем за 35 000 рублей. За такие деньги продают оружие, произведенное на Ижевском оружейном заводе в 1968 году. За АК-74 просят уже около 50 тысяч. При этом охолощенные ли это стволы, реклама умалчивает…

Автомат Калашникова — Производство

Еще 10 лет назад, по данным РИА Новости, в мире насчитывалось около 100 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. По другим данным, за 60 лет их было выпущено чуть меньше — более 70 миллионов, пишет «Комсомольская правда». Хотя вполне возможно, что все эти цифры следует скорректировать в большую сторону.

Во-первых, как сообщает Минобороны, в 2012 году на складах ведомства хранились излишки АК-74 — целых 17 млн ​​стволов. Но есть и сверхмассивные АК и АКМ, модернизированная версия «семьдесятчетверки», автоматы сотой серии и АК-12, которые активно поступают в войска.

Во-вторых, слишком сложно оценить распространение автоматов Калашникова на планете. В 1950-е годы СССР передал лицензии на производство оружия 18 странам, в основном партнерам по Варшавскому договору. На данный момент срок их действия истек, что, впрочем, уверяют в «Рособоронэкспорте», не мешает продолжению производства. Кроме того, около 12 штатов начали выдавать АК вообще без разрешения.

В результате клоны начали размножаться с невероятной скоростью. Предприятия, производящие нелицензированные автоматы, открывали свои филиалы в других странах. Некоторые внесли незначительные изменения в АК, продав его под другим именем. И даже у такого оружия были свои клоны, которые распространялись по земному шару с небывалой скоростью.

В результате можно встретить «автоматы Калашникова» производства стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы и даже в США. И хотя официально АК состоят на вооружении не менее 50 стран, сложно узнать, сколько стволов разбросано по Земле.