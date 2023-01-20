Украинский фронт — трасса на Бахмут ОТРЕЗАНА. 6 февраля 2023
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Здесь представленно вооружение иностранного производства, вот например браунинг М2 крупнокалибирный пулемет производства США, украинское производство - автоматический гранатомет и снайперская винтовка сделанные под боеприпасы НАТО. Пулемёты М240 производства США, так…Подробнее
Украинский военнослужащий поделился впечатлениями о боях с Вагнером под Бахмутом для американского телеканала CNN.По его словам, почти каждый день они сталкиваются с многочасовыми огневыми контактами с целью раздавить украинцев. Небольшие…Подробнее
Тема танков на прошедшей недели стало чудесным примером того, с какой страшной силой вращается колесо генотьбы. Зрады и перемоги, сменяют одну, другую, как в калейдоскопе с приводом от колеса с…Подробнее
В Одессе ситуация с электричеством крайне сложная, режим Зеленского планирует подавать в сеть 4-6 часов электроэнергии в сутки.И Одесса, и область перейдут на генераторы и другие резервные системы, ремонт линий…Подробнее
По сообщениям отечественных СМИ ЧВК "Вагнер" успешно вышибло украинские вооруженные формирования из города Соледар. Параллельно, гвардейские десантники взяли населенные пункты южнее и севернее Соледара. Министерство обороны официально объявило о взятии…Подробнее
Транспортно-пусковой контейнер мин оснащен акустическими и сейсмическими датчиками цели, а боевой элемент - инфракрасными и радиолокационными датчиками.При приближении цели на расстояние 50 метров мина распознает цель и автоматически уничтожает ее,…Подробнее
История разработки самоходной артиллерийской установки «Пион» История создания самоходной артиллерийской установки «Пион» связана с развитием ядерного оружия. К 1960-м годам стало ясно, что глобальный конфликт с применением ядерных бомб маловероятен.…Подробнее
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