Американские ПТРК Javelin, немецкие пулемёты MG, польские винтовки Grot

Здесь представленно вооружение иностранного производства, вот например браунинг М2 крупнокалибирный пулемет производства США, украинское производство - автоматический гранатомет и снайперская винтовка сделанные под боеприпасы НАТО. Пулемёты М240 производства США, так…

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Украинский военнослужащий поделился впечатлениями о боях с Вагнером

Украинский военнослужащий поделился впечатлениями о боях с Вагнером под Бахмутом для американского телеканала CNN.По его словам, почти каждый день они сталкиваются с многочасовыми огневыми контактами с целью раздавить украинцев. Небольшие…

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Goblin News 127: поставки танков, ракетный удар в Новоайдаре, закулисные игры Израиля

Тема танков на прошедшей недели стало чудесным примером того, с какой страшной силой вращается колесо генотьбы. Зрады и перемоги, сменяют одну, другую, как в калейдоскопе с приводом от колеса с…

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И Одесса, и область перейдут на генераторы и другие резервные системы

В Одессе ситуация с электричеством крайне сложная, режим Зеленского планирует подавать в сеть 4-6 часов электроэнергии в сутки.И Одесса, и область перейдут на генераторы и другие резервные системы, ремонт линий…

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ЧВК «Вагнер» и взятие Соледара, вертолёт МВД Украины, блокировка Ютуба, Некоглай и поддержка ВСУ

По сообщениям отечественных СМИ ЧВК "Вагнер" успешно вышибло украинские вооруженные формирования из города Соледар. Параллельно, гвардейские десантники взяли населенные пункты южнее и севернее Соледара. Министерство обороны официально объявило о взятии…

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Российская армия уже использует новейшие противотанковые мины ПТКМ-1Р на поле боя в Украине.

Транспортно-пусковой контейнер мин оснащен акустическими и сейсмическими датчиками цели, а боевой элемент - инфракрасными и радиолокационными датчиками.При приближении цели на расстояние 50 метров мина распознает цель и автоматически уничтожает ее,…

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Самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион». История разработки. Боевое применение. ТТХ.

История разработки самоходной артиллерийской установки «Пион» История создания самоходной артиллерийской установки «Пион» связана с развитием ядерного оружия. К 1960-м годам стало ясно, что глобальный конфликт с применением ядерных бомб маловероятен.…

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